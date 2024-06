1:0: Alaba gewinnt Fashion-Duell gegen Mbappé

Wenn am Montag (21 Uhr/ServusTV) unsere EURO-Helden gegen Frankreich in die EM 2024 starten, blickt ganz Österreich gespannt nach Düsseldorf. Aber bevor es auf dem Rasen zur Sache geht, hat ein anderes Duell schon begonnen: Das Fashionduell zwischen David Alaba und Kylian Mbappé.

David Alaba und Kylian Mbappé haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Beide sind die unangefochtenen Superstars ihrer Nationalmannschaften und führen ihr Team als Kapitän an – auch wenn der verletzte Alaba während dieser EURO nur als "Non-Playing-Captain" fungiert. Zudem kicken beide für den Champions-League-Sieger Real Madrid. Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens sind die zukünftigen Teamkollegen eine modische Erscheinung.

Tres Chic! Mbappe mit 73.500-Euro-Trainingslook

Das stellte der Neo-Real-Stürmer, der nur zwei Tage nach dem EM-Endspiel (14. Juli) im Estadio Santiago Bernabéu präsentiert wird, besonders bei seiner Ankunft in Paderborn unter Beweis. Fast schon wie auf der Pariser Fashion-Week flanierte Mbappé, als laufende Werbung, aus dem Flieger - und das in einem 73.500-Euro-Trainingslock. Allein die Uhr für die sich der 25-Jährige entschied kostet 70.000 Euro. Der „Hit The Road“-Rucksack aus dem Luxusmodehaus Dior für knapp 3.000 Euro wirkte dagegen fast schon bescheiden. Genau wie seine Schuhauswahl: Seine Nike Air Max gibt es nämlich schon für läppische 170 Euro. Und der Trainingsanzug? Den gab es vom Verband auf‘s Haus.

Alaba mit Rangnick-Karabiner-Tasche

Doch wer denkt, dass dieser Auftritt schon alle Rahmen sprengt, hat nicht mit ÖFB-Modekönig Alaba gerechnet. Bei der Ankunft in Düsseldorf, wo Österreich am Montag (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) auf den Vize-Weltmeister trifft, packte auch der Innenverteidiger seine Schätze aus. Und dabei fällt besonders eine Sache auf: Alleine seine Tasche, die Hermes Rock Limited Edition 40, liegt mit einem GEBRAUCHSPREIS von 84.469,38 Euro (exklusive Versand) deutlich über Mbappé's Outfit. Der Karabiner von Teamchef Ralf Rangnick passte dabei ebenfalls perfekt in den Look. Die "Chrome Hearts" Sonnenbrille, die der 31-Jährige bereits bei der Real-Meisterfeier trug und auch während der EURO in Deutschland als Glücksbringer fungieren soll, schlägt mit 1.000 Euro ebenfalls teuer zu Buche.

In dem Sinne: 1:0 für Österreich!