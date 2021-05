Arnautovic reist aus China ab

Marko Arnautovic bereitet sich in seiner Heimat Österreich auf die EURO vor - verletzungsbedingt verpasste er den 3:0 Liga-Erfolg seines Clubs Shanghai Port.

Marko Arnautovic ist beim 3:0 seines Clubs Shanghai Port gegen Dalian Pro in der chinesischen Super League nicht im Kader aufgeschienen. Österreichs Teamstürmer verpasste die Partie aufgrund einer Muskelzerrung im Oberschenkel, wie chinesische Medien am Sonntag berichteten. Die Blessur hatte sich der Wiener im vergangenen Liga-Spiel gegen Changchun zugezogen, als er nach einer Stunde vom Feld musste. Über den Grad der Verletzung wurde nichts bekannt.

Arnautovic im EURO-Fieber

Arnautovic wird laut den Berichten nun in die Heimat zurückreisen, um sich in Folge mit Österreichs Nationalteam auf die EURO vorzubereiten. Shanghai muss den Internationalen für Europas Kontinentalturnier abstellen. Teamchef Franco Foda nominiert den vorläufigen EM-Kader am Mittwoch. Die Spekulation rund um einen Wechsel ÖFB-Stars nach West Ham United oder Bolagna werden zurzeit weiter angeheizt. Über die Zukunft des Top-Stürmers wird wohl noch diesen Sommer entschieden.