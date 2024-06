Die Aufstellungen sind da: So lässt Teamchef Rangnick im EURO-Test gegen Serbien spielen

Mit dem Testspiel gegen Serbien beginnt die ernste Phase der EURO-Vorbereitung für unser Nationalteam. Diese Elf soll uns heute jubeln lassen.

Auf Österreichs Fußball-Nationalteam wartet am Dienstag (ab 20.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER) im Wiener Happel-Stadion der vorletzte Härtetest für die EURO. Gegen Serbien will sich die ÖFB-Auswahl weiteres Selbstvertrauen für das Turnier in Deutschland holen, ehe am Samstag der finale Test in St. Gallen gegen die Schweiz auf dem Programm steht.

Ralf Rangnick führt noch so manches Experiment durch, doch auch die Resultate sind wichtig, wie der Teamchef betonte. Mit dieser Elf soll der Sieg bei der Generalprobe gegen die Serben gelingen:

Unsere 11 für das letzte Heimspiel vor der EURO! ????????⁰⁰#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/hRYQ61BvzL — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 4, 2024

Österreichs Fußball-Teamchef setzt im EM-Test im Wiener Happel-Stadion gegen Serbien unter anderem auf Florian Grillitsch und Romano Schmid in der Startformation. Die Innenverteidigung wird von Kevin Danso und Maximilian Wöber gebildet. Als Kapitän und Sturmspitze fungiert Marko Arnautovic, im Tor steht Patrick Pentz.

Neben Trauner fehlt auch Marcel Sabitzer, der nach dem mit Dortmund verlorenen Champions-League-Finale noch eine Pause bekommt. Dafür ist Romano Schmid nach der sonntäglichen Geburt seines Sohnes einsatzbereit. Ebenfalls zur Verfügung stehen die drei erst kürzlich von Verletzungen genesenen Innenverteidiger Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber - alle drei konnten die Trainings in Windischgarsten vollumfänglich mitmachen.