Thiem zittert auf der Warteliste

Knapp sechs Wochen vor Beginn der French Open in Paris (20. Mai bis 9. Juni) wurde die Entry-List veröffentlicht. Dominic Thiem muss um seine Teilnahme bangen.

Fix im Hauptfeld beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres sind die ersten 104 Spieler dieser Woche - inklusive der Langzeit-Verletzten mit einem so genannten "Protected Ranking". So haben sich auch French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal (ESP), Marin Cilic (CRO), Denis Shapovalov (CAN), Kei Nishikori (JPN) und Soonwoo Kwon (KOR) ihre Teilnahme gesichert. Das bedeutet allerdings, dass es damit nur die Top 99 der aktuellen Weltrangliste in die French-Open-Entry-List schaffen.

Thiem muss auf Absagen, Wildcard oder Quali hoffen

Und das ist die schlechte Nachricht für Dominic Thiem (30): Die ehemalige Nummer 3 der Welt befindet sich aktuell nur auf ATP-Nr. 105 - damit ist Thiem Nummer 6 auf der Warteliste. Der Niederösterreicher muss jetzt hoffen, dass gleich sechs vor ihm gereihte Spieler absagen, was eher unwahrscheinlich ist. Realistischer ist, dass Thiem quasi als "Belohnung" für zwei Finalteilnahmen (2018 & 2019) - und zweimal im Semifinale (2016, 2017) in Roland Garros eine Wildcard erhält. Sonst bleibt dem US-Open-Sieger von 2020 nur der Weg über die Qualifikation.

Angeführt wird die Teilnehmerliste für die French Open von Novak Djokovic (SRB), Jannik Sinner (ITA) und Carlos Alcaraz (ESP). Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner als Nummer 43 der Welt direkt ins Hauptfeld geschafft.