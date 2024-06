Dieser Hammer-Gegner wartet im Achtelfinale

Diese Gegner sind im Achtelfinale am wahrscheinlichsten.

Österreichs Chancen auf den Achtelfinal-Einzug bei der Fußball-EM in Deutschland stehen ausgezeichnet. Mit einem Sieg im abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr) gegen die Niederländer würden die Österreicher als eines der beiden Topteams der Gruppe D fix aufsteigen. Bei einem Remis würde man fix als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen. Selbst eine Niederlage gegen die "Elftal" mit vier Toren Unterschied würde zum Sprung in die K.o.-Phase reichen.

Die vier besten von sechs Gruppendritten schaffen es ins Achtelfinale. Österreich führte am Montagabend die diesbezügliche Tabelle weiter an. Durch das Remis zwischen Italien und Kroatien kann sich Österreich sogar eine Niederlage mit vier Toren Unterschied leisten und wäre noch immer vor den Dritten der Gruppe A (Ungarn) und B (Kroatien).

England oder Belgien

Im Achtelfinale wartet dann wohl ein echter Hammer-Gegner auf Österreich. Der Simulation von „Football Meets Data“ zufolge trifft das ÖFB-Team am wahrscheinlichsten auf England. Andere mögliche Gegner sind Belgien, Rumänien oder die Slowakei.

© Football Meets Data

Überstehen wir die Hürde England, dann würde es im Viertelfinale auf ein Wiedersehen mit Italien kommen.

© Football Meets Data ×

Ein Aufeinandertreffen gegen Lieblingsgegner Deutschland würde es (nach derzeitigem Stand) erst im Finale geben.