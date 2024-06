Supercomputer: DIESES Land wird Europameister

Und so weit kommt Österreich bei der EURO.

Die EM in Deutschland geht langsam in die heiße Phase: Zahlreiche Länder haben ihr Ticket für das Achtelfinale schon gelöst, andere müssen hingegen zittern.

Nach inzwischen 28 Spielen kristallisieren sich auch immer mehr die Favoriten in diesem Jahr heraus. Ein Supercomputer hat nun berechnet, welche Nation am wahrscheinlichsten am 14. Juli in Berlin den Pokal in die Höhe strecken darf.

Frankreich ist Top-Favorit

Der Simulation von “Football Meets Data” zufolge ist Frankreich trotz bisher enttäuschender Offensive derzeit der Top-Favorit. Dahinter folgen Spanien, Deutschland, Portugal und die Niederlande.

© Football Meets Data

Österreich steht praktisch schon im Achtelfinale und hat gute Chancen, noch weiterzukommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent kommen wir ins Viertelfinale, zu 22 Prozent sogar ins Halbfinale. Die Wahrscheinlichkeit für einen österreichischen Titelgewinn liegt immerhin bei 4 Prozent.