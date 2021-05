Foda mit Überraschungen im EURO-Team?

EM-Countdown: Teamchef Franco Foda präsentiert heute (13.30 Uhr) den ersten Großkader für die EURO.

Noch 25 Mal schlafen, dann startet für Österreich am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien die EURO 2020. Doch schon ab heute geht es ans Eingemachte. Denn: Teamchef Franco Foda beruft ab 13.30 Uhr seinen ersten Kader für das Mega-Event (HIER im Sport24-LIVE-Ticker). Da wohl mit dabei: die derzeit angeschlagenen Marko Arnautović, Julian Baumgartliner, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner. Bevor diese Auswahl am 1. Juni auf 26 Mann verkleinert wird, schlägt unser Team ab 26. Mai seine Zelte in Bad Tatzmannsdorf auf. Hier gilt für alle: Man muss überzeugen, einen guten Eindruck hinterlassen, um bei der EM dabei zu sein.

Einige Überraschungen möglich

Während Mainz-Spieler Philipp Mwene mit der Einberufung in den vorläufigen Kader überraschen könnte und sich möglicherweise auch Hoffnungen auf den endgültigen EM-Kader machen kann, werden wohl einige prominente Namen gar keine Rolle bei der EM spielen. So werden ersten Gerüchten von "90minuten" zufolge Cican Stankovic und Maximilian Wöber nicht im Aufgebot aufscheinen. Auch die Rapidler Ercan Kara und Yusuf Demir werden wohl nicht berücksichtigt.

Eines der großen Fragezeichen bleibt weiter, wer bei der EM das ÖFB-Tor hüten wird. Die Top-Kandidaten sind Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager und Heinz Lindner.

Team holt sich Feinschliff gegen England & Slowakei

Mit dem endgültigen Kader an Bord reist Foda dann am 1. Juni nach England, am Tag darauf steigt in Middlesbrough der Testspiel-Kracher gegen den Weltmeister von 1966. Vier Tage später, am 6. Juni, folgt die EURO-Generalprobe in Wien: Österreich trifft vor 3.000 Zuschauern ab 17.30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion auf die Slowakei. Am Tag darauf, am 7. Juni, gibt es einen freien Tag. Am 8. Juni folgt die Anreise in das EM-Quartier: Österreich ist während des Events im Hotel Nidum in Seefeld einquartiert, pendelt von dort zu den Spielen.

EM-Fahrplan: Bukarest, Amsterdam, Bukarest

Am 12. Juni steigt die Anreise nach Bukarest, am 13. das Auftaktspiel in der Arena Natională gegen Nordmazedonien. Die zwei weiteren Gruppenspiele steigen am 17. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 21. Juni, erneut in Bukarest, gegen die Ukraine. Schafft Österreich den erstmaligen Einzug in ein EM-Achtelfinale, gibt es je nach Gruppenplatzierungen vier mögliche Destinationen für das Spiel: in London, Budapest, Bukarest oder Glasgow.

© GEPA Wer schafft es neben David Alaba in den EM-Kader? ×

Am 26. Mai checkt Team im Avita ein

Am 26. Mai reist unser Team nach Bad Tatzmannsdorf. Bis zum Testspiel am 6. Juni in Wien gegen die Slowakei beziehen Alaba &Co. dort ihr Hotel, einquartiert sind sie im Avita Resort. Dort bleibt kein Wunsch offen: 24 Saunen, Spa, Infinity Pool, 2.000 Quadratmeter Wasserfläche.

Hotel Nidum wird unser EURO-Quartier

Am 8. Juni reist Österreich nach Seefeld, schlägt im Hotel Nidum die Zelte auf. Dort ist unser Team während der EURO einquartiert und pendelt von dort zu den Spielen in Bukarest und Amsterdam. Dem Team wird jeder Wunsch erfüllt: ein großer Spa-Bereich, Pools, dazu Massagemöglichkeiten und Whirlpool. Die Trainingsplätze befinden sich in unmittelbarer Hotelnähe.