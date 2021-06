Foda überraschte mit Alaba auf Links

ÖFB-Kapitän David Alaba ist gegen die Ukraine überraschend auf der linken Abwehrseite aufgelaufen.

ÖFB-Teamchef Franco Foda hat es wieder mal allen gezeigt. Er stellte im entscheidenden Spiel gegen die Ukraine David Alaba auf die linke Abwehrseite anstelle von Andreas Ulmer. In der Offensive blieb es jedoch bei einer Dreierkette mit Dragovic und Hinteregger. Gegen Nordmazedonien hat der neue Real-Star in der Innenverteidigung alle Zügeln in der Hand gehabt.

Im Gruppen-Hit gegen die Niederlande war Alaba allerdings im Pech. Er verschuldete den Elfmeter bei der 0:2-Pleite.

© APA ×

Nach einer schwachen Partie gegen Depay und Co. war Alaba wieder hoch konzentriert und bereitete per Eckball das 1:0 gegen die Ukraine vor. Bravo Kapitän!