Hype um Team: ÖFB-Trikots alle ausverkauft

Riesen-Hype um Europameister der Herzen. ÖFB-Trikots ausverkauft, Freibier für Trainer.

Das Sommermärchen um die österreichische Nationalmannschaft endete leider zu früh. Trotzdem ist der Jubel in der Heimat riesig, viele sehen Österreich wieder als Fußballnation, viele sagen: "Wir sind stolz auf euch, Burschen."

Trikots im Online-Shop ausverkauft

Wer aktuell ein Österreich-Trikot kaufen will, muss sich an einen der hunderttausenden Fans wenden - denn in den Geschäften sind die Leiberl nicht mehr erhältlich. Auch online im ÖFB-Store findet man keine Trikots mehr. Der Europameister der Herzen begeisterte das ganze Land.

Gratisbier für Trainer

Jubel. Ein Wirt in Gänserndorf (NÖ) bietet Tamchef Ralf Rangnick sogar Freibier auf Lebenszeit an.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach am Flughafen gar davon, dass Österreich jetzt Weltmeister wird. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) reiste im Zug heim und meinte: „Die ganze Fußball-Nation ist stolz auf euch."

Rekorde geknackt

Das ÖFB-Team hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass es jeden Topgegner schlagen kann. Gruppensieger gegen Frankreich, Niederlande und Polen – fanstastisch!

Bis zum Achtelfinale gab es die meisten Ballgewinne (179), körperlich war das Team stets klar überlegen. Nur fehlte am Ende ein Quäntchen Glück.