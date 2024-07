Kanzler: "Jetzt werden wir Weltmeister"

Kanzler Karl Nehammer landete am Mittwoch in Wien und machte klare Ansagen zum ÖFB-Team.

Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat in einem dramatischen Spiel im Achtelfinale gegen die Türkei 1:2 verloren. Im Stadion dabei war Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Heute gab er bei seiner Ankunft in Wien oe24.TV ein Interview.

Kanzler gibt sich zuversichtlich

Kanzler Nehammer sagte gegenüber oe24.TV: "Die Mannschaft hat großartig gekämpft."

"Zusammenstehen heißt in guten wie in schlechten Zeiten", man müsse weiter zusammenhalten. Dann sprach Nehammer über die Niederlage des Teams in Leipzig: "Schade, dass sie ausgeschieden sind, der Kampf war unglaublich beeindruckend."

"Die österreichischen Fans sind die besten!"

Die Polizisten in Deutschland haben ihm bestätigt: "Die österreichischen Fans sind die besten!"

"Jetzt werden wir Weltmeister"

Zum Schluss machte der Kanzler eine Ansage. Ein Passagier im Flugzeug hätte ihm das schon gesagt, jetzt sage er es, meinte er zu oe24.TV: "Jetzt werden wir Weltmeister."