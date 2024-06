Nehammer feiert EURO-Party mit Fans

Unter die heimischen Fußball-Fans mischte sich in Berlin auch Bundeskanzler Karl Nehammer.

25.000 rot-weiß-rote Schlachtenbummler standen im Berliner Olympiastadion fasst 40.000 Oranje-Fans gegenüber. Punkto Stimmung hielten die heimischen Fans aber voll mit und lieferten mit ihrer Gänsehaut-Version von "I am from Austria" den ersten emotionalen Höhepunkt vor dem offiziellen Anpfiff durch Schiedsrichter Ivan Kruzilak (SVK). Unter die über 70.000 friedlichen Fans mischte sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer.

Nehammer: "Wir haben die besten Fans"

Er schwärmte im Servus-Interview besonders über das friedliche Verhalten der ÖFB-Fans: "Ich habe mit den Polizisten hier gesprochen. Sie haben gesagt: Wir haben die besten Fans." Lob verteilte Nehammer aber auch an die heimische Nationalmannschaft. "Teamchef Rangnick und die Spieler haben uns so viel Freude bereitet. Die Leistungen bis her waren einfach großartig." Lustig: Auch Ö3-Comedian Gernot Kulis verbreitete als "Karl Schmähhammer" gemeinsam mit "Bundesbasti" Sebastian Kurz gute Stimmung.

Mega-Andrang bei Fanzone im Prater

Fakt ist: Die Fußball-Euphorie hat unser Land fest im Griff. Vom Boden- bis zum Neusiedlersee fieberten die Fans bei Public Viewings mit. Auch beim größten, am Wiener Rathausplatz, gab es keinen freien Platz mehr. Die Fan-Zone im Prater musste wegen zu großem Andrang sogar gesperrt werden.