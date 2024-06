New Look: So verfolgt verletzter Schlager die EM

Fünf Wochen nach seinem beim Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim erlittenen Kreuzbandriss marschierte Leipzig-Legionär Xaver Schlager tapfer zum ServusTV-Talk in den Hangar-7. Und sorgte mit seiner neuen Frisur für neugierige Blicke.

Schlager gehört zu der langen Liste prominenter Spieler, die bei der EM nicht dabei sein werden. So wie David Alaba oder Italiens Europameister Francesco Acerbi und der deutsche Stürmer Serge Gnabry, die allesamt verletzt sind.

In „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ bei ServusTV präsentierte sich Schlager im New Look, der allerdings noch gewöhnungsbedürftig ist: ohne Zopf.

ÖFB-Kollegen müssen »sich überwinden«

Der zum zweiten Mal am Kreuzband operierte ÖFB-Pechvogel über den bevorstehenden EURO-Auftritt seiner Kollegen: „Sie müssen sich im Kopf immer wieder überwinden und die Meter machen. Das ist das Entscheidende, aber unsere Mannschaft kann das sehr gut, wir sind sehr speziell in Europa".

Schlagers EM-Favoriten sind „England oder Frankreich“, wobei der Leipzig-Legionär vorsichtig ist: „Favoriten haben zuletzt aber nie gewonnen“. Schlagers Alternativen heißen Deutschland und Spanien.