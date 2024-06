ÖFB-Stars im 230.000-€-Auto ins EM-Quartier

Da staunten die Fans nicht schlecht: Um Punkt 11.30 Uhr cruisten Alaba & Arnautovic ins Schlosshotel Berlin.

Für Österreichs Fußball-Nationalspieler beginnt am Mittwoch die EM-Mission. Nach drei freien Tagen trifft das ÖFB-Team heute um 13 Uhr im EM-Quartier in Berlin zusammen. Dort steht am Abend (18.00 Uhr) auch das erste und einzige geplante öffentliche Training im Turnierverlauf auf dem Programm.

Kennzeichen: VIP 4040

Die Spieler reisen individuell nach Berlin, einen ÖFB-Charter gibt es nicht. Von der UEFA sind Transfers vom Flughafen zum Hotel im westlichen Stadtteil Grunewald organisiert. Diesen Service nutzten auch Marko Arnautovic und David Alaba. In einem schwarzen Maybach s680 (Kostenpunkt: ab 230.000 Euro) mit dem Kennzeichen VIP 4040 checkten die beiden ÖFB-Stars gemeinsam im Schlosshotel Berlin ein. Die Österreicher residieren dort, wo auch das deutsche Team bei der Heim-WM 2006 untergebracht war - im mondänen Schlosshotel Berlin. Trainiert wird im 15 Bus-Minuten entfernten Stadion auf dem Wurfplatz im Olympiapark. Dort trägt normalerweise das Zweitteam von Hertha BSC seine Spiele aus.

18 Tonnen Material mit nach Deutschland

Im Quartier und auf dem Trainingsplatz liefen in den vergangenen Tagen die Vorbereitungsarbeiten. Insgesamt 18 Tonnen Material nimmt der ÖFB-Tross mit nach Deutschland. Darin sind auch Ausstattung für Büroräumlichkeiten und das Medienzentrum in der Messe Berlin mit eingerechnet. Alleine für den sportlichen Bereich sind drei Tonnen veranschlagt, die in 70 Kisten transportiert werden. Die Zeugwarte Walter Lachnit und Jovo Marjanovic haben 1.000 Socken, je 500 Hosen und Shirts sowie 300 Trainingsanzüge mit dabei.