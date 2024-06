ÖFB-Team feiert Beachparty nach Polen-Sieg

Nach dem 3:1-Sieg gegen Polen hatte Teamchef Ralf Rangnick für Sonntag ein "Geheim-Training" angekündigt. Doch statt schweißtreibender Arbeit gab es für seine Truppe eine feuchtfröhliche Überraschung: Ein Spontan-Ausflug, um den Kopf freizubekommen und die Teamchemie zu stärken.

Da gibt's ordentlich was zu feiern für unsere Jungs vom ÖFB! Nach dem 3:1-Triumph im zweiten Gruppenspiel gegen Polen stehen die Chancen auf den Achtelfinal-Einzug bei der EM in Deutschland schon vor der letzten Runde sensationell gut. Ein Sieg im finalen Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr, live auf ServusTV) gegen die Niederlande, und unsere ÖFB-Kicker steigen als eines der beiden Topteams der Gruppe D fix ins Achtelfinale auf. Und selbst bei einer Niederlage sieht's noch rosig aus, schließlich führt das Team von Ralf Rangnick nach zwei Runden die Rangliste der besten Gruppendritten an.

Ab ins kalte Nass

Teamchef Ralf Rangnick hatte nach dem Triumph gegen Polen eine ganz besondere Belohnung für seine Jungs parat: Ab ins Wasser! Nach einer intensiven Video-Analyse des nächsten Gegners Holland ging es mit dem Bus zum Training. Das dachten zumindest die Spieler. Doch statt am Hertha-Trainingsgelände auszusteigen, fanden sich Michael Gregoritsch und Co. plötzlich am Berliner Schlachtensee wieder! Nach einer kurzen Mobilitäts-Einheit gab's kein Halten mehr: Rein ins kühle Nass!

"Baumgartner, Gregoritsch, Seiwald, Daniliuc und Querfeld waren die Mutigen", verriet Romano Schmid später beim ÖFB-Medientermin. Coach Rangnick beobachtete das Spektakel lieber vom Seitenrand, während Assistent Lars Kornetka und Taktik-Experte Stefan Oesen die Gelegenheit für eine kleine Abkühlung nutzten.