EURO 2024: ÖFB-Team ist Hotel-Europameister

Keiner träumt während der EURO in Deutschland (14 Juni bis 14. Juli) so teuer wie unser Nationalteam.

Nur noch neun Tage bis zum EURO-Anpfiff in Deutschland und unser Nationalteam hat bereits einen Titel sicher: Wir sind Hotel-Europameister! Der ÖFB lässt es nämlich ordentlich krachen, um den Traum von der Europas-Fußballkrone zu leben. Keiner der 24 teilnehmenden Teams gönnt sich dabei so luxuriöse Nächte wie Marko Arnautovic und Co.

Für 1262 Euro pro Nacht schläft man wie Arnie & Co.

So schlägt eine Nacht im Teamhotel „Schlosshotel Gruenewald“ in Berlin laut „Urlaubstracker.de“ mit satten 1262 Euro zu Buche. Im Vergleich dazu setzt Gruppengegner Frankreich auf ein Sparprogramm und blättert im Park Hotel & Resort Spa Bad Lippsringe in Paderborn nur läppische 166,50 Euro pro Nacht hin. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Unterkünfte von Spanien und Ungarn in denen eine Übernachtung in einer Suite jeweils rund 890 Euro kostet.

So luxuriös wohnt unser Team während der EURO 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Booking.com © Booking.com © Booking.com © Booking.com © Booking.com © Booking.com

Baumi & Co. wollen in Berlin nicht auf Latscheneis verzichten

Teamchef Ralf Rangnick legte bei der Suche nach einem passenden EM-Quartier großen Wert darauf, dass sich seine Spieler während des Großevents wie zuhause fühlen. Mit dem Luxus-Domizil mitten in der Bundeshauptstadt hat der 65-Järhige den perfekten Treffer gelandet. Neben der exklusiven Nutzung und den erstklassigen Bedingungen spricht nämlich auch die kurze Anreise ins Olympiastadion für den Standort, wo Österreich die beiden Gruppenspiele gegen Polen (21 Juni, 18 Uhr) und die Niederlande (25. Juni, 18 Uhr/jeweils auf ServusTV) bestreitet.

Von den weiteren Annehmlichkeiten erst gar nicht zu sprechen. Da das hoteleigene Gym zu klein ist, wird kurzerhand ein eigener Trainingsraum errichtet, und auch ÖFB-Chefkoch Fritz Grampelhuber checkt im Schlosshotel ein. „Nie fehlen darf jedenfalls der legendäre Schokokuchen mit Latscheneis. Den mögen alle, aber besonders Christoph Baumgartner ist ein großer Fan davon“, verriet der seit 2016 engagierte ÖFB-Koch.

Schlafen wie daheim

Für die stolzen 1262 Euro pro Nacht bekommt das Team aber noch einiges mehr geboten. Um den absoluten Wohlfühlfaktor zu garantieren, dürfen Alaba und Co. sogar ihre eigenen Matratzen von zuhause mit nach Berlin schleppen. Aber damit nicht genug: "Wenn wir wollen, können wir dort quasi unser eigenes Zimmer aufbauen lassen. Es ist alles da, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen – auch Golf, Darts oder Padel-Tennis, alles Mögliche", plauderte Patrick Wimmer aus dem Nähkästchen.