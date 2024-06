× Rangnicks Taktik-Genie verrät: So schlagen wir die Holländer

Seit dem Amtsantritt von Ralf Rangnick als österreichischer Fußball-Teamchef vor zwei Jahren fungiert Lars Kornetka als dessen Assistenztrainer.

Der frühere Sportjournalist lernte Rangnick vor 17 Jahren kennen, beide betreiben gemeinsam die "Rangnick Kornetka Consulting GmbH" mit Sitz in Düsseldorf. Erstmals arbeitete das Duo bei Hoffenheim zusammen, außerdem waren sie miteinander bei Lok Moskau engagiert. Wirkliche Veränderungen sind Kornetka bei Rangnick in dieser Zeit nicht aufgefallen. "Wenn man mit jemandem befreundet ist und mit ihm arbeitet, nimmt man Veränderungen gar nicht war. Das ist wie in einer Ehe. Wenn man lange beisammen ist, nimmt man Veränderungen nicht so wahr."

Kornetka: "Ralf ist unser Chef"

© Getty ×

Nach der Teamfähigkeit von Rangnick befragt, geriet Kornetka ins Schwärmen. "Ralf ist unser Chef, der Entscheidungen selbst fällen kann, aber uns in allen Entscheidungen mitnimmt. Was ihn stark macht, ist, dass er die Leute um ihn herum ernst nimmt. Wir haben enorm viel Expertise und Know-how. Es wäre fatal, dieses Wissen nicht gut einzusetzen."

Vor seiner Zeit beim ÖFB arbeitete Kornetka unter anderem mit Huub Stevens und Roger Schmid sowie bei den Bayern auch mit Pep Guariola. "Ob er dasselbe verlangt wie Rangnick, kann ich nicht sagen", berichtete Kornetka über die Kooperation mit dem Katalanen. Trotz seiner großen Erfahrung strebt der Rangnick-Assistent zumindest aktuell kein Amt als Cheftrainer an. "Ich fühle mich sehr wohl in der Funktion, in der ich gerade bin."

Viel Lob für David Alaba

Seit neuestem hat Kornetka einen neuen Kollegen auf der Ersatzbank - der verletzte David Alaba fungiert bei der EURO als "Non-playing Captain". "Er hat enorm viel Erfahrung und zudem Turniererfahrung, die er zum Beispiel mir voraus hat. Außerdem hat er auch Erfahrungen mit den Spielern, insofern kann er total viele Facetten abdecken. Das hat er aber schon als Kapitän gemacht, insofern ist seine Rolle gar nicht so anders", sagte Kornetka über den Real-Madrid-Profi.

Team wird sich gegen die Niederlande nicht verstecken

Durch den Sieg gegen Polen winkt der Einzug ins Achtelfinale, ein Punkt am Dienstag gegen die Niederlande würde reichen. Trotzdem wird das ÖFB-Team auf Sieg spielen, kündigte Kornetka an. "Wir machen uns nicht viele Gedanken darüber, wie es rechnerisch möglich ist, aufzusteigen. Wir müssen einfach ein gutes Spiel abliefern."

Ein Catenaccio ist gegen die "Elftal" nicht zu erwarten. "Ich finde die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist die schönste Art des Fußballs - den Ball immer zu bewegen, nach vorne zu pushen oder ihm den Gegner abjagen zu wollen. Man merkt auch, dass das den Zuschauern Spaß macht, und so werden wir das wahrscheinlich auch in Zukunft immer machen, egal, wie die Konstellation ist", sagte Kornetka.