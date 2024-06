Danso mit Trash-Talk gegen Mbappé

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

In den beiden Nations-League-Spielen gegen Österreich schlug Kylian Mbappé stets zu. Beim 1:1 in Wien ersetzte Frankreichs Topstar in der 63. Minute Griezmann, erzielte 20 Minuten später den Ausgleich zum 1:1. Österreichs Vierer-Abwehr bildeten zu diesem Zeitpunkt Lazaro, Trauner, der für Alaba eingewechselte Danso und Wöber. Drei Monate später erzielte Mbappé beim 2:0 in Paris nach 56 Minuten mit rechts den Führungstreffer. Gegen Trimmel, Lienhart, Alaba und Wöber.

Danso holte einen Sieg aus 7 Duellen

Kein Österreicher spielte so oft gegen Mbappé wie Danso: Insgesamt sieben Mal. Einmal im Nationalteam, dazu sechsmal mit Lens gegen Paris St. Germain in der Ligue 1. Dabei gewann Danso einmal, blieb zweimal ungeschlagen, verlor aber dreimal. Die Unentschieden holte Lens 2021/22. Daheim und im Parc de Prince jeweils 1:1. In Paris spielte Danso nur 57 Minuten: Gelbe Karte nach 9 und 57 Minuten, danach ab in die Kabine!

2022/23, als Lens Vizemeister wurde, gelang ein 3:1-Heimsieg, beim 1:3 in Paris traf Mbappé einmal. In der vergangenen Saison verlor Lens in Paris 1:3 (weil Mbappé zwei Tore erzielte) und daheim 0:2. Auch dabei machte Mbappé mit Tor und Assist den Unterschied aus.

Danso gestand, dass er öfters versuchte, Mbappé in „Trash Talk“ zu verwickeln. Durch Ankündigungen, er habe „so lange Beine, die es dem Superstar unmöglich machen werden, ihn auszuspielen“. Dreimal zeigte es vielleicht Wirkung, weil es keinen Mbappé-Scoerpunkt gab, dreimal nicht. Stefan Posch, der es zum EM-Start als Rechtsverteidiger wahrscheinlich am öftesten mit Mbappé zu tun bekommen wird, beherrscht die französische Sprache nicht so gut, um mit dem Ausnahmekönner in den Dialog zu kommen. Das bleibt das „Privileg“ von Danso. Posch wird sich andere Mittel überlegen müssen, räumte aber ein: „Einer allein wird es gegen Mbappé nicht schaffen. Das kann nur im Teamwork gelingen.“

Neuer Trainer für Posch in Bologna

Bis Montag beschäftigte Posch ein anderes Thema fast mehr als seine „Premiere“ gegen Mbappé. Nämlich, wer statt Thiago Motta nächste Saison sein Trainer bei Bologna wird. Jetzt weiß er es: Vincenzo Italiano kommt von Fiorentina, dem geschlagenen Finalisten der Conference League.