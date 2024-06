Das steckt hinter Sabitzers »Eiskalten-Torjubel«

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24. Nach dem 3:2-Triumph gegen Niederlande nahm der Sport24-Experte den "Eiskalten-Torjubel" von Gold-Torschützen Marcel Sabitzer unter die Lupe.

Warum Marcel Sabitzer beim Jubel über sein spektakuläres Siegestor gegen Holland die „Eiskalt-Geste“ von Chelsea-Stürmer Cole Palmer nachmachte, wusste er nicht: „So etwas kommt spontan. Die Gesten für meine Familie waren aber auch dabei!“ Drei Stunden nach dem Sabitzer-Treffer kam Palmer zu seinem ersten Kurzeinsatz bei der EM. Die 26 Minuten reichten zum gefährlichsten, englischen Torschuss bei der Nullnummer, aber nicht zu mehr.

Wöbers letzte SMS vor dem Gruppensieg

Rangnicks überraschende Aufstellung gegen Holland machte nette Gesten möglich. So meldete sich Max Wöber zwei Stunden und elf Minuten vor Anpfiff via SMS bei seinem Wiener „Entdecker“ und Vertrautem, Walter Künzel: „Hallo Walter! Heute geht dein Traum in Erfüllung! Lini und ich!“ Lini ist der ebenfalls von Künzel entdeckte, geförderte und bis heute beratene Lienhart. Ein denkwürdiges Debüt des „Künzel-Duos“, an dem es nichts auszusetzen gab.

Querfeld muss bei Debüt durch Tacker-Attacke

Der strenggläubige Querfeld bekreuzigte sich vor dem EM-Debüt, das an einen bemerkenswerten Rapid-Sieg erinnerte. Am 2. Mai erlitt er beim 2:0 gegen RB Salzburg eine Riss-Quetschwunde am rechten Knie, die er in der Kabine nähen ließ und nach fünf Minuten weiter spielte.

Nach dem EURO-Gruppensieg musste der Union-Berlin-Neuzugang, wie bereits am 2. Mai genäht werden, dieses Mal jedoch am anderen Knie. © Instagram ×

In Berlin war es das linke Knie, das zunächst hinter dem Tor getackert und nachher in der Kabine weiter behandelt wurde: „Meine Knie schauen nicht gut aus, das gefällt meiner Freundin gar nicht“. Von verminderter Heiratsfähigkeit spricht die Hockey-Nationalspielerin Hannah aber noch nicht. Außer ihr unterstützte Querfeld in der Fankurve noch sein künftiger Kapitän bei Union Berlin mit Rapid-Vergangenheit Christopher Trimmel.