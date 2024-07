Prass ist Österreichs heißeste Transfer-Aktie

Rekord-Insider Peter Linden berichtet täglich live von seiner 21. Fußball-Endrunde für oe24.

Schon ärgerlich, wenn zwei Mannschaften, die in der Gruppe hinter Österreich landeten, möglicherweise am Sonntag in Berlin das Finale bestreiten und Österreichs EURO-Helden dies nur via TV sehen.

Für Frankreich wird der Aufstieg ins Finale gegen Spanien heute in München sicher schwerer als für Holland einen Tag später in Dortmund gegen England (jeweils 21 Uhr/live auf ServusTV). Besiegte die „Equipe Tricolore“ die Rangnick-Truppe nur dank des Pechs von Max Wöber. Sein Eigentor war das zweite von mittlerweile zehn bei der EM, das erste eines Ex-Rapidlers. Das zweite passierte Mert Müldür Samstag als bisher letzter, der ins eigene Tor traf, und somit die Niederlande ins Semifinale brachte.

Wird das die EM mit den meisten Eigentoren?

Dort könnte nun der EM-Eigentorrekord eingestellt oder sogar übertroffen werden, er steht bei elf und wurde vor drei Jahren aufgestellt. Frankreich gewann bereits zweimal durch ein Eigentor 1:0, das zweite Mal im Achtelfinale gegen Belgien. „Pech“, dass der Eigentorschütze der Spanier, Robin Le Normand, heute gesperrt ist: Durch das Missgeschick des Innenverteidigers lag Spanien gegen Georgien im Achtelfinale 0:1 zurück, siegte am Ende aber mit 4:1.

Dortmund streckt Fühler nach Prass aus

Der hollänidische Beitrag zu den Eigentoren passierte gegen Österreich durch Donyell Malen bei einem Pass von Alexander Prass. Wie es aussieht, ist der 23-Jährige derzeit der Österreicher mit den größten Chancen auf einen Transfer in eine Topliga nach der EM. Zu Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer. Prass lässt sich seit einem Jahr nach einem „Tipp“ von Freund Nicolas Seiwald durch die deutsche Spitzenagentur Sports360 von Volker Struth und Sasche Breese beraten. Die auch gute Kontakte zu Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat. Dortmund sucht einen Linksverteidiger, da der Holländer Ian Maatsen, der bei der EM bisher nicht zum Einsatz kam, im Frühjahr als Chelsea-Leihgabe für Borussia spielte, für 44,5 Millionen Euro von Aston Villa gekauft wurde. So viel wird Sturm Graz für Prass nicht bekommen, aber Sportchef Andreas Schicker rechnet fix mit einem Abgang.