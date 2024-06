Titel-Barometer: Österreich schon auf Platz 2

Das ÖFB-Team ist auch international inzwischen mehr als ein Geheimfavorit.

Ganz Österreich ist im Fußball-Fieber. Das ÖFB-Team wurde in der Todesgruppe mit Frankreich und den Niederlanden sensationell Erster und steht absolut verdient im Achtelfinale. Dort geht es am Dienstag nun gegen die Türkei um den erstmaligen Einzug in ein EM-Viertelfinale.

Die Rangnick-Elf macht auch international Schlagzeilen – viele Kommentatoren trauen dem ÖFB-Team sogar eine ganz große Überraschung zu.

Mehr als ein Geheimfavorit

Für die BILD ist Österreich im aktuellen EM-Formbarometer hinter Spanien bereits auf Platz 2. Das deutsche Blatt verweist auf die tolle Bilanz des ÖFB-Teams in den letzten zwei Jahren (nur 2 Niederlagen in 19 Spielen) und zeigt sich beeindruckt, wie Österreich auf Ausgleichstreffer reagiert.

Achtelfinal-Gegner Türkei befindet sich im Ranking auf Platz 13. „Die Elf von Trainer Vincenzo Montella muss sich dringend steigern“, so die BILD.

Die größten Chancen auf den EM-Titel haben laut BILD neben Österreich Spanien, Deutschland und Portugal. Die größten Außenseiter sind Georgien, die Slowakei und Slowenien.