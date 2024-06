Wir sind schon FAN-EUROPAMEISTER

Nach Düsseldorf und Berlin zieht die rot-weiß-rote Party-Kolonne jetzt nach Leipzig weiter.

Zumindest wenn der ÖFB bei dieser EURO spielt scheint es, als wäre Deutschland rot-weiß-rot. Ganz gleich, ob die Fans mit unserem beliebten Schmäh für Lacher sorgen, oder Hits wie Reinhard Fendrichs „I am from Austria“ und „Sweet Caroline“ von DJ Ötzi in den Stadien oder Fanmeilen für Gänsehausatmosphäre sorgen, unsere Fans sind schon jetzt die Party-Europameister dieser Endrunde.

Sturm auf Leipzig: 6.000 Fans erhalten Tickets

Seitdem es feststeht, dass wir am Dienstag unser Achtelfinale spielen, Der ÖFB bekommt, wie oe24 berichtete, von der UEFA vorerst 6.000 Karten zur Verfügung gestellt. Auch ein legendärer Fan-Marsch durch Leipzig ist bereits geplant. Ab 13 Uhr treffen sich die Schlachtenbummler und bewegen sich ab 17 Uhr in Richtung Stadion. Tickets über die Plattform viagogo kosten mittlerweile zwischen 600 und 1.400 Euro, auch die Flüge von Wien an den Achtelfinal-Ort kosten um die 1.000 Euro.

Vize-Europameister: In Statistik vorne dabei

Doch nicht nur auf den Tribünen gibt Österreich den Ton an. Auch in den Statistiken hinterlassen die Leistung unseres Wunder-Teams Eindruck. So konnte bislang nur Gastgeber Deutschland, dank der 5:1-Gala zum Auftakt gegen Schottland mehr Tore erzielen. Bei den geführten Zweikämpfen (51) und gewonnen Bällen (134) belegen wir hinter Überraschungsmannschaft Georgien den zweiten Platz.

Bad Boys: Unsere Stars kämpfen für den Sieg

In zwei Statistik-Wertungen führt die ÖFB-Auswahl doch. Allerdings ist das weniger erfreulich. Denn mit 49 Fouls gibt es kein Team, das uns das Wasser reichen kann. Spanien folgt uns als Zweiter mit 46 Fouls. Entsprechend klar ist auch, dass der Bad Boy der EURO aus unseren Reihen kommt. Stefan Posch führt mit neun Fouls die Spieler-Wertung an. Allerdings zeigt das nur, dass unsere Helden alles für den Sieg machen und für den Erfolg alles geben.