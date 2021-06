Rund 2.000 ÖFB-Fans werden am Montag gegen die Ukraine in Bukarest erwartet.

"Immer wieder Österreich", so hallte es beim Fanmarsch vor dem Spiel gegen Nordmazedonien durch die Straßen von Bukarest. Rund 2.000 rot-weiß-rote Anhänger machten beim 3:1-Sieg in der Arena Nationala ordentlich Dampf. So soll es dann auch eim Gruppenphasen-Finale laufen.



Denn genauso viele Österreich-Fans werden am Montag gegen die Ukrainer erwartet. Insgesamt dürfen rund 14.000 Zuschauer ins Stadion.