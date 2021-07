Ordner entreißen Fan die Regenbogen-Flagge

Die Regenbogen-Debatte geht in die nächste Runde: Diesmal sind die Hauptakteure die Ordner im EURO-Stadion Bakus.

Noch vor Anpfiff der Viertelfinal-Partie zwischen Tschechien und Dänemark sorgt ein brisanter Vorfall auf der Tribüne für Aufsehen. Ein dänischer Fan bekennt Farbe und hielt in der Hoffnung auf TV- und Fotokameras die Regenbogenflagge empor. Mit Erfolg: Auf den Fotos sind zwei Stewards zu sehen, die dem Fan die Fahne gewaltsam entreißen. Bilder, die für Fassungslosigkeit sorgen...

Die Regenbogenfarben stehen als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt. Und obwohl die Uefa verkündet hatte, dass Regenbogen-Fahnen in den Stadien nicht verboten seien, rissen sie Ordner dänischen Fans aus der Hand. Mittlerweile hat die Uefa zu dem Vorfall Stellung genommen: „Die Uefa hat die Ordner in Baku – oder in einem anderen Stadion – nicht angewiesen, Regenbogen-Fahnen zu beschlagnahmen. Wir untersuchen derzeit, was passiert ist und werden uns an den Uefa-Delegierten, den Uefa-Sicherheitsbeauftragten und die örtlichen Behörden wenden, um dies zu klären.“