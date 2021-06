× Pfeifkonzert bei EM-Eröffnungs-Show

Die Eröffnungs-Show der EM 2020 kan nicht bei allen gut an.

Die EURO ist nun voll im Gange! Wie bei jedem großen Sporteireignis darf vor dem Anpfiff des Start-Hits Türkei - Italien natürlich die Eröffnungs-Zeremonie nicht fehlen. Auch in diesem Jahr ließen sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen. Einigen Fans gefiel das Gebotene ganz und gar nicht.

Für das erste musikalisches Highlight sorgten DJ Martin Garrix und dem U2-Duo Bono und The Edge. Sie performten gemeinsam den EM-Song "We Are The People".

Kurios: Die Musiker drehten die Video-Szenen aufgrund der Corona-Pandemie bereits in London ab. In der TV-Übertragung bekam man das Spektakel per Hologramm und im Stadion zu sehen. Bei den Stadionbesuchern ging nach dem Song ein Raunen durch die Reihen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen ließen ein Pfeiffkonzert ertönen, sehnten wohl eher den Anpfiff herbei.

Italien-Legeden und Andrea Bocelli

Doch das war noch nicht das Ende des Vorgeplänkels. Den Zuschauern wurde durch einen Video-Countdown zur EM-Historie richtig Lust auf Tore gemacht. Dann betraten zwei der größten Legenden Fußball-Italiens die Bühne: Ex-Nationalspieler Francesco Totti und AC-Milan-Ikone Alessandro Nesta begrüßten die Fans mit warmen Worten.

Im Anschluss schwebten 24 mit Helium befüllte und in den Farben der teilnehmenden Nationen bemalte Ballons über den Römer Abendhimmel - begleitet von den Tänzern der Sportgruppe „Fiamme Oro“. Lufttrommler sorgten vom Dach des Stadions zusätzlich für den passenden Sound.

Im finalen Show-Act betrat Andrea Bocelli die Bildfläche und sang den Klassiker „Nessun Dorma“ in gewohnt klangvoller Manier - Gänshaut-Feeling!