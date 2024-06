Ronaldo gegen Georgien auf Rekordjagd

Das Achtelfinal-Ticket haben die Portugiesen nach zwei Siegen bereits sicher.

Im heutigen Duell (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) mit Georgien gibt es für die Gruppensieger deshalb nichts mehr zu verlieren. Die Siegesserie will die Mannschaft von Coach Roberto Martinez fortsetzen. „Wir wollen so weitermachen und jedes Spiel gewinnen“, kündigte Mittelfeldmann Bruno Fernandes an.

Gegen die EURO-Debutanten bietet sich die perfekte Gelegenheit für Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo seinen ersten Treffer beim diesjährigen Turnier zu erzielen. Der EM-Rekord-Torschütze (14 Treffer) sollte das Glück bislang nicht zuteil kommen.

Georgien gibt den Kampf nicht auf

Für Außenseiter Georgien ist der Aufstieg in die K.o.-Phase auch als Tabellen-Schlusslicht noch möglich. Trainer Willy Sagnol gibt aller Vorhersagen zum Trotz noch nicht auf: „Wir werden es versuchen. Denn ich bin ein Wettkämpfer. Ich möchte gewinnen!“

Mögliche Aufstellungen

Georgien - Portugal

Gelsenkirchen, 21 Uhr, live ORF 1

Schiedsrichter: Schärer (SUI)

GEORGIEN: 25 Mamardaschwili - 5 Kwerkwelia, 4 Kaschia, 3 Dvali - 2 Kakabadze, 21 Tsitaitschwili, 20 Mekwabischwili, 6 Kotschoraschwili - 9 Dawitaschwili, 22 Mikautadze, 7 Kwaratschelia

Fraglich: 17 Kiteishvili (angeschlagen)

PORTUGAL: 22 Diogo Costa - 20 João Cancelo, 4 Rúben Dias, 3 Pepe, 19 Nuno Mendes - 18 Rúben Neves - 10 Bernardo Silva, 23 Vitinha, 8 Bruno Fernandes, 25 Pedro Neto - 7 Ronaldo

Es fehlt: Leao (gesperrt)