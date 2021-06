Ronaldo sorgt bei Pressekonferenz für Wirbel

Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo ist bekannt für seinen gesunden Lebensstil. Coca-Cola steht beim Juve-Star definitiv nicht am Ernährungsplan. Das zeigt er auf einer Pressekonferenz im Rahmen der EURO.

Er setzte sich auf seinen Platz, sah die zwei Cola-Flaschen, die vor ihm auf dem Tisch standen und schob sie ganz weit von sich weg. Dann nahm er seine Wasserflasche in die Hand, hielt sie in Richtung der Kameras und sagte laut: „Agua!“ (Wasser). Danach murmelte er noch etwas über Coca-Cola, was man aber leider nicht genau versteht.

Dem Getränke-Riesen und Euro-2020-Sponsoren Coca-Cola wird der Auftritt von CR7 so gar nicht schmecken.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! ????



He moved them and said "Drink water" ????pic.twitter.com/U1aJg9PcXq