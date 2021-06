So startet Lewi & Co. gegen Slowakei

Polen kämpft heute gegen die Slowakei um einen guten Start in die EM.

Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. haben aber keine guten Erinnerungen an Auftaktspiele bei großen Turnieren. Seit 2002 gab es in sechs Anläufen gleich fünf Mal keinen Sieg. Deshalb ruhen die Hoffnungen natürlich auf Lewandowski. Die beiden Chef-Coaches Paulo Sousa (Polen) Štefan Tarkovič (Slowakei) scheinen ihre beste Elf gefunden zu haben.



Aufstellung Polen:

1 Szczesny - 4 Kedziora, 5 Bednarek, 15 Glik, 18 Bereszynski - 19 Frankowski, 14 Klich, 20 Zielinski, 10 Krychowiak - 21 Jozwiak, 9 Lewandowski



Aufstellung Slowakei:

1 Dubravka - 2 Pekarik, 5 Satka, 14 Srkiniar, 15 Hubocan - 19 Kucka, 25 Hromada - 8 Duda, 17 Hamsik, 20 Mak - 26 Schranz