× So stellt Jogi Löw gegen Frankreich auf

Darauf haben die Fußball-Fans in ganz Europa gewartet! Heute prallt Weltmeister Frankreich auf den Weltmeister von 2016, Deutschland.

Gespielt wird (ab 21 Uhr mit LIVE-Kommentar im Sport24-Ticker) in der Allianz-Arena vor 14.500 Fans. Die Vorzeichen sind klar: Frankreich ist klar der Favorit, blieb in den letzten fünf Duellen gegen Deutschland unbesiegt. Der letzte DFB-Sieg über die "Equipe Tricolore" datiert vom 4. Juli 2014. Das will Jogi Löw heute ändern: Mit diesen Aufstellungen startet heute der EURO-Kracher der Gruppe F!

Aufstellung Deutschland:

Aufstellung Frankreich: