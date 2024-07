Spanien-Kapitän Morata soll es nach Italien ziehen

Spaniens Kapitän Alvaro Morata könnte seinem Heimatland schon bald den Rücken kehren.

Die Spanier hat Alvaro Morata zuletzt als Kapitän bis ins Finale der Europameisterschaft in Deutschland geführt. Trotz der Erfolgsserie, die der Star von Atletico Madrid zurzeit mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen verzeichnen kann, kann er seinem Heimatland scheinbar nicht viel abgewinnen. Deshalb soll es für den 31-Jährigen jetzt nach Italien gehen.

Serie-A-Comeback für Morata?

"In Spanien ist es schwer für mich, glücklich zu sein. Ohne Zweifel bin ich außerhalb Spaniens glücklicher. Ich habe es schon oft gesagt. Vor allem, weil die Leute mich respektieren. In Spanien gibt es keinen Respekt vor irgendetwas und niemandem", erklärte der Stürmer-Star in einem Interview mit "El Mundo". "Ich weiß nicht, ob es das Beste für mich ist, in Spanien zu bleiben. Ich habe gesagt, dass ich unbedingt mit Atlético Trophäen gewinnen möchte, aber dann muss man abwägen, ob es das wert ist oder nicht."

Anscheinend hat Morata sich nun gegen den Verbleib bei Atlético entschieden. Nach Informationen der "Gazzetta dello Sport" steht der Spanier kurz vor einem Wechsel zu AC Milan. Dort sollen ein Vertrag bis 2027 und ein Gehalt von rund zwölf Millionen Euro netto auf ihn warten. Es wäre nicht sein erstes Mal in der italienischen Serie A. Von 2014 bis 2016 beziehungsweise 2020 bis 2022 stand Morata bereits für Juventus auf dem Platz.