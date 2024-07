Spanien schickt Kroos in Rente

Die Fußballwelt muss Abschied von Mittelfeld-Superstar Toni Kroos nehmen.

Mach's gut Toni Kroos! Mit 34 Titeln, darunter einem Weltmeisterschafts-Erfolg, sechs Champions-League-Siegen und sieben gewonnenen Meisterschaften verabschiedet sich die Mittelfeld-Ikone in die Pension. Der 34-Jährige kündigte bereits an, dass er nach der Heim-EM der Fußballwelt (zumindest als Spieler) den Rücken kehren würde. Jetzt ist es so weit. Dass ausgerechnet seine Wahlheimat Spanien Schuld am EURO-Aus und somit am Karriere-Ende des erfolgreichsten deutschen Fußballspielers ist, ist umso bitterer.

Karten-Glück im Viertelfinale

Die Deutschen scheiterten im EM-Viertelfinale an den Iberern (1:2), dennoch hatte Kroos bei seinem letzten Spiel als Profi ordentlich Glück - denn es hätte auch deutlich früher zu Ende sein können. Bereits zu Beginn der Partie versuchte der Real-Madrid-Superstar mit Körpereinsatz gegen Spaniens Pedri (4.) und Nico Williams (6.) anzukommen und sah beide Male keine Karte.

Joselu, Kroos früherer Kollege bei Real Madrid, an diesem Abend allerdings ein Gegner, machte wahr, was er vor einigen Tagen bei einer Pressekonferenz angekündigt hatte. "Es war eine Ehre, mit Toni gespielt zu haben. Er verkörpert alle Werte von Real und war ein hervorragender Mitspieler. Ich habe viele Ratschläge von ihm bekommen. Aber wir hoffen, dass wir ihn am Freitag in Rente schicken."

EURO-Aus schmerzt mehr

Nach der bitteren Niederlage steht für Kroos noch der Schmerz über das EURO-Aus im Vordergrund. "Jetzt im Moment überwiegt ehrlich gesagt ein bisschen das Turnier-Aus. Das steht jetzt im Vordergrund, weil wir alle gemeinsam ein großes Ziel hatten, was wir erreichen wollten. Und dieser Traum, den wir alle hatten, der ist jetzt einfach geplatzt." Nichtsdestotrotz kann er auf eine "Kroosartige" Karriere zurückblicken.