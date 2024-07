Spanien wüttet nach Pedri-Foul gegen Kroos

Spanien ist stinksauer! Der Grund: Ausgerechnet im Viertelfinal-Thriller gegen Deutschland musste Youngster Pedri nach einem heftigen Foul von Ex-Real-Madrid Legende Toni Kroos verletzt vom Platz.

Der Viertelfinal-Kracher zwischen Deutschland und Spanien (2:1) war nur wenige Minuten alt, da musste ein Star bereits unter Tränen den Platz verlassen – der Barcelona-Mittelfeld-Zauberer Pedri.

In der vierten Minute traf ihn Toni Kroos mit einem harten Foul, das ihn überschlagen ließ. Überraschenderweise zückte Schiedsrichter Anthony Taylor keine Gelbe Karte gegen den ehemaligen Real-Madrid-Profi.

Presse tobt: »Kroos macht Pedri kaputt«

Es dauerte daher auch nicht lange, bis Spaniens Presse aufgrund dieser Szene wütete. „Kroos schaltet Pedri aus“, hieß es zum Beispiel in der AS. Die Marca titelte mit "Kroos macht Pedri kaputt" und die und die Barcelona-nahe Mundo Deportivo schrieb sogar: „Toni Kroos ‚tötet‘ Pedri“. Der Youngster biss nach dem Mega-Foul zwar noch einmal die Zähne nocheinmal zusammen, doch schließlich musste er in der achten Spielminute mit schmerzverzerrtem Gesicht raus – und sorgte damit ungewollt für einen EM-Rekord. Noch nie in der EM-Geschichte wurde ein Spieler nämlich früher ausgewechselt als Pedri. Für ihn kam Dani Olmo.

© Getty ×

Olmo sorgt für Führung & Assist zum Sieg

Immerhin: Diese Einwechslung sollte sich später als wahrer Glücksfall erweisen: In der 52. Minute war es nämlich der Leipzig-Legionär, der die „Furia Roja“ mit 1:0 in Führung knallte und in der 119. Minute den entscheidenden Assist zum 2:1-Triumph vorbereitete. Doch Obwohl der Titelfavorit Gastgeber Deutschland aus dem Turnier kickte und damit im Halbfinale steht, wurden nach Schlusspfiff die schlimmsten Befürchtungen wahr. Pedri erlitt eine innere seitliche Verstauchung des linken Knies. Weitere Tests folgen zwar noch, aber die EURO ist für den Youngster beendet.