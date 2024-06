Wüsten-Wechsel für De Bruyne?

Belgien-Star Kevin de Bruyne denkt über seine Zukunft nach - und bringt einen Wechsel nach Saudi-Arabien ins Spiel.

Er ist DER Spielmacher und Vorlagen-Lieferant schlechthin: Manchester-City-Star Kevin De Bruyne. Sein Vertrag beim englischen Meister läuft allerdings nur noch ein Jahr. Deshalb macht sich der Belgier Gedanken über seine Zukunft - und schließt dabei auch nicht aus, dem Beispiel von Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Neymar (Al Hilal) und Co. zu folgen.

Bereits Gespräche mit Familie

"Mein Vertrag läuft noch ein Jahr, also muss ich darüber nachdenken, was passieren könnte", erklärte der 32-Jährige der belgischen Tageszeitung "Het Laatste Nieuws". Einen Wechsel nach Saudi-Arabien schließe De Bruyne dabei keineswegs aus. Mit seiner Familie hat der Kapitän der Belgier schon Gespräche über diese Möglichkeit geführt.

Für Ehefrau Michele wäre ein "exotisches Abenteuer in Ordnung". Auch an seine Kinder denkt der Mittelfeldmotor bei seiner Entscheidung: "In meinem Alter muss man für alles offen sein. Mein Ältester ist jetzt acht und kennt nichts anderes Als England. Er fragt auch, wie lange ich noch bei City spielen werde", erklärte De Bruyne. Ein konkretes Angebot scheint es für den City-Triple-Sieger 2023 allerdings noch nicht zu geben.