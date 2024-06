Bellingham zieht vor der EURO blank

Englands Fußballstar Jude Bellingham hat sich kurz vor der Europameisterschaft in Deutschland einen Mega-Deal geangelt und die Fans in "nackte" Ekstase versetzt.

Der Mittelfeldmotor von Real Madrid ist nämlich das neue Gesicht von Kim Kardashians Unterwäsche-Marke SKIMS. Am Dienstag präsentierte sich der wertvollste-Kicker (180 Millionen €) der EURO 2024 in Deutschland überraschend auf dem offiziellen Instagram-Account der Marke – und das nur in knappen dunkelgrauen Boxershorts.

»Ich bin Jude, jeder trägt Skims«

Mit einem lässigen Fußballtrick und einem charmanten Lächeln verkündet der 20-Jährige im Video: „Ich bin Jude Bellingham. Jeder trägt SKIMS.“ Die Zusammenarbeit wurde prompt auf dem Instagram-Account der Marke mit den Worten gefeiert: „ Rechtzeitig vor der EM trägt der rekordverdächtige englische Spieler unsere Herrenunterwäsche.“

So reagierten die Fans: „KIMBERLY, DU BIST GENIAL!“

Die Fans flippten regelrecht aus! „KIMBERLY YOU DID NOT“, schrieb ein Instagram-User. Ein anderer jubelte: „KIMBERLY YOU ARE A REAL GENIUS OMG YESSSSSSSSSSSSSSS“, während ein dritter begeistert meinte: „Wir brauchen eine Dokumentation darüber, wie du dir all diese Sport-Stars schnappst."

Denn der Real-Star reiht sich damit in die Liste prominenter SKIMS-Models wie Brasilien-Torjäger Neymar, Nick Bosa von den San Francisco 49ers aus der NFL und NBA-Allstar Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City ein.