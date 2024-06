England-Fans singen ihren Kultsong seit jeher falsch

Die Anhänger der Three Lions sind offenbar wenig textsicher.

Es ist wohl die Fußball-Hymne schlechthin. Seit inzwischen 28 Jahren singen die englischen Fans „It’s coming home“ und sehnen damit den ersten Titelgewinn seit der WM 1966 herbei.

Das Lied „Three Lions“ wurden von den Comedians David Baddiel und Frank Skinner zusammen mit der Band Lightning Seeds anlässlich der EM 1996 in England veröffentlicht. Während die meisten Fans den Refrain (It's coming home, it's coming home,it's coming football's coming home) problemlos beherrschen, sorgt eine Textzeile sogar in England für Verwirrung.

So heißt es in einer Strophe „Three lions on a shirt, Jules Rimet still gleaming (Drei Löwen auf dem Shirt, Jules Rimet glänzt immer noch). Englische Fans verstehen meist jedoch „jewels reamain gleaming (Juwelen glänzen immer noch) und singen den Text falsch.

Jules Rimet war von 1921 bis 1954 FIFA-Präsident. Der frühere WM-Pokal (den auch England 1966 gewann) wurde nach dem Franzosen benannt.