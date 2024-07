Harry Kanes Titelfluch geht weiter

Harry Kane kann einfach keine Titel holen.

Ob er all seine Torjägertrophäen gegen den EM-Titel eintauschen würde, war Harry Kane vor dem Finale gefragt worden. Ehrliche Antwort des 30-Jährigen: „Ja, natürlich!“. „King Kane“ über seinem Titelfluch: „Es ist kein Geheimnis, dass ich noch keine Teamtrophäe gewonnen habe.“ Gestern nahm er einen weiteren Anlauf.

213 Tore in der Premier League, 29 Treffer in der Champions League und 66 Tore für die Three Lions (davon drei aktuell bei der EURO in Deutschland) reichten nicht für einen Titel.

Sogar bei Bayern waren 44 Tore zu wenig

Als Kane mit Beginn der Saison 2023/24 beim FC Bayern loslegte ging auch dort der Titelfluch weiter – trotz 44 Kane-Toren in seiner Premieren-Saison im Bayern-Trikot. Noch ein unglaublicher Kane-Fact: Bis gestern hatte er bei jeden Final-Einsatz Ladehemmung (lediglich beim 2:3 im Elferschieße 2021 im EM-Finale gegen Italien traf er, was ja auch nicht half).

Gestern holte England-Trainer Gareth Soutghgate seinen Unglücksbringer nach einer Stunde vom Feld ...