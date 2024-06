Maskenmann Mbappe zeigt seinen "Kopfschmuck"

Spielt er oder spielt er nicht? Diese Frage stellt sich bei Kylian Mbappe derzeit ganz Frankreich und Fußball-Europa.

Mit seiner Maske in den französischen Nationalfarben zeigte sich Kylian Mbappé gut 24 Stunden vor dem Hit in der Österreich-Gruppe am Freitag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) auf dem Rasen des Leipziger Stadions. "Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht", macht auch Didier Dechamps, Teamchef der Franzosen, den Fans Hoffnung.

Kurze Zeit später lief Mbappé tatsächlich an dem Ort auf, auf dem die Franzosen oder eben die Niederlande mit einem Sieg das Erreichen der K.-o.-Runde klarmachen können. Immer wieder zupfte Mbappé allerdings an der Maske, auch die Team-Betreuer mussten beim Richten helfen.

Lesen Sie auch Frankreich-Schock: Mbappé muss operiert werden Der französische Superstar droht länger auszufallen.

Nun muss er sich an den Schutz, der für gewöhnlich aus Carbon gefertigt wird, noch gewöhnen. Dass sich Mbappé für die Maske ein Design hat einfallen lassen, überrascht nicht. Schon wenige Stunden nachdem er sich am Montagabend beim 1:0 gegen Österreich den Nasenbeinbruch zugezogen hatte, hatte Mbappé in den sozialen Netzwerken nach Ideen für Masken gefragt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob der zuküfntige Real-Star, wie gestern angekündigt tatsächlich riskieren wird und die Jagd nach seinem persönlich ersten EURO-Tor wieder aufnehmen wird.