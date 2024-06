Krebs-Drama um Holland-Trainer Koeman

Kurz vor der EURO muss Ronald Koeman einen privaten Schicksalsschlag verkraften.

Am Sonntag starten die Niederländer gegen Polen in die EM. Die Elftal trifft in der Gruppe D zum Abschluss dann bekanntlich auch auf Österreich. Überschattet wird der EURO-Auftritt der Holländer aber von einem privaten Schicksalsschlag. Die Ehefrau von Bondscoach Ronald Koeman ist an Krebs erkrankt.

„Es ist alles unter Kontrolle. Wir hoffen natürlich, dass alles gut werden wird“, so der Teamchef auf einer Pressekonferenz. Seine Ehefrau Bartina ist bereits zum zweiten Mal nach 2010 an Brustkrebs erkrankt.

Bartrina ging selbst mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit. „Mein Brustkrebs ist jetzt wieder da. Ich möchte offen darüber sprechen, weil ich hoffe, dass ich damit anderen Frauen mit einer ähnlichen Krebsart helfen kann.“ Sie wolle aber nicht, dass ihr Ehemann deshalb seinen Job aufgibt. „Ich hoffe so sehr, dass Ronald für seine harte Arbeit belohnt wird und er bei der Europameisterschaft sehr weit kommen wird“, so Bartina in einem Interview mit dem niederländischen Magazin „Vrouw“.