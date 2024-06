Prognose von EA Sports: Dieses Land wird Europameister

EA Sports sagte die letzten vier Weltmeister korrekt voraus. Das ist der Tipp für die EURO 2024.

Heute ist es endlich so weit: Die Europameisterschaft in Deutschland beginnt mit dem Spiel der Gastgeber gegen Schottland. Pünktlich zum EM-Beginn kam auch wieder ein EURO-Update von EA SPORTS FC 24 heraus, mit dem man die Europameisterschaft daheim zocken kann.

EA Sports hat auch wieder einen Tipp abgegeben, wer dieses Jahr Europameister wird. Nachdem man die letzten vier Weltmeister (Argentinien, Frankreich, Deutschland und Spanien) korrekt vorhersagte, legt man sich dieses Mal auf England fest.

Der Prognose zufolge, setzen sich die Three Lions im Finale in Berlin ausgerechnet gegen Deutschland in einem wahren Krimi mit 2:1 durch. Goldtorschütze ist dabei Bayern-Star Harry Kane.