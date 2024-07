CR7-Drama: Ronaldo weinte schon WÄHREND dem Spiel

Der Achtelfinal-Krimi zwischen Portugal und Slowenien war nichts für schwache Nerven. Superstar Cristiano Ronaldo konnte seine Tränen nach dem verschossenen Elfer nicht zurückhalten.

Cristiano Ronaldo hat bei der EURO erneut für denkwürdige Bilder gesorgt. Zwar wartet der 39-jährige Superstar immer noch auf sein erstes Tor bei dieser Endrunde, dafür vergoss er nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Slowenien noch während des Spiels bittere Tränen. Gleich mehrere Mitspieler versuchten Ronaldo auf dem Rasen zu trösten, doch in der Pause der Verlängerung brachen alle Emotionen aus dem EM-Rekordtorjäger heraus.

Ronaldo war unmittelbar davor mit einem Foulelfmeter an Sloweniens Schlussmann Jan Oblak gescheitert. Oblak hatte den scharfen Versuch von Ronaldo an den Pfosten gelenkt. Für den Starspieler ist es bereits die sechste EM.

Am Ende traf er im Elferschießen seinen Versuch, der Portugals Weg zum Aufstieg ins Viertelfinale ebnete, in die Torschützenwertung wird dieser Treffer allerdings nicht aufgenommen. Die nächste Chance hierfür hat er am Freitag (21 Uhr) im Duell der Super-Stürmer gegen Frankreichs Kylian Mbappe.