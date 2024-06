Doch kein Radsturz! Mega-Wirbel um Aus von Tschechen-Kapitän

Der Verband entschuldigt sich für die Falschinformation. "Es war ein Fehler"

Am Montagabend setzte sich EM-Teilnehmer Tschechien in Hradec Kralove (Königgrätz) gegen Nordmazedonien mit 2:1 (0:0) durch. Zwei Elfmetertore von Patrik Schick (60.) und Antonin Barak (99.) bescherten den mit ihrem "ersten Anzug" angetretenen Gastgebern einen späten Arbeitssieg. In Gruppe F treffen die Tschechen ab Dienstag kommender Woche auf Portugal, Georgien und die Türkei.

Radsturz! Tschechiens Kapitän verpasst die EURO

Großes Gesprächsthema in den Stunden zuvor war in Tschechien aber der Ausfall von Michal Sadilek. Denn der erfahrene Mittelfeldmann hatte sich nicht - wie am Samstag vom tschechischen Verband kommuniziert - bei einem Fahrradunfall während eines Regenerationstrainings in Schladming verletzt. Tschechische Medien berichteten, dass Sadilek, begleitet von zwei Teamkollegen, die Fußblessur auf der Planai bei der Abfahrt mit einem Gokart erlitt.

"Es war ein Fehler"

Verbandssprecher Petr Sedivy bestätigte die Berichte und sagte: "Es war ein Fehler, dass die Nationalmannschaft nicht vollständig informiert hat, und sie entschuldigt sich hiermit bei den Medien und bei den Sportfans." Er betonte aber auch: Der Vorfall habe sich während der Freizeit ereignet. Sadilek habe "weder gegen die Mannschaftsregeln noch gegen andere interne Vereinbarungen verstoßen".

Das Freizeitverhalten der Spieler ist ein sensibles Thema bei den Tschechen, weil die Spieler Vladimir Coufal, Jakub Brabec und Jan Kuchta im November kurz vor dem entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien beim Besuch eines Nachtclubs erwischt wurden. Der damalige Trainer Jaroslav Silhavy trat kurz darauf zurück.