"Three Lions" wollen Rache für Geister-Tor

England hat düstere Erinnerungen an das letzte Achtelfinale gegen Deutschland: Die Löw-Elf gewann 2010 dank eines Geister-Tors mit 4:1.

Turnier-Begegnungen der beiden großen Fußballnationen hielten immer schon Skandale und Sensationen bereit. Das letzte Pflichtspiel der beiden Erzfeinde war das Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und endete für die Engländer mit einem Schock. Der Schiedsrichter brachte die "Three Lions" um das Viertelfinale. Denn: Beim Spielstand von 2:1 für Deutschland wurde den Engländern ein vermeintlicher Ausgleich nicht gegeben!

Das Wembley-Tor von Südafrika

England-Star Lampard zog aus 17 Metern ab. Das Leder prallte an die Unterkante der Latte und klar hinter die Linie, von dort erneut an die Latte und anschließend in die Arme von Neuer. Zum Glück für das DFB-Team verweigerte Schiedsrichter Jorge Larrionda aus Uruguay den klaren Treffer, so dass die Löw-Elf mit der knappen 2:1-Führung im Rücken weiterspielen durften und die Engländer das Spiel nicht gedreht haben.

Heute soll alles anders werden. Im Heimstadion der Engländer jagen Kane & Co. die Rache für 2010. Alles ist angerichtet für einen unvergesslichen EURO-Abend im Fußball-Tempel Wembley!