Frau versuchte olympisches Feuer mit Spritzpistole zu löschen

Eine 53-Jährige Frau wurde beim Versuch das olypische Feuer zu löschen festgenommen.

Wie lokale Medien berichten wurde eine 53-jährige Frau festgenommen, da sie beim olympischen Fackellauf in Tokio versuchte das olympische Feuer mit einer Spritzpistole zu löschen. Der Vorfall geschah am 4.April. Nach Angaben der Polizei äußerste sagte die Frau wie folgt: "Ich bin gegen die Olympischen Spiele". Der Fackelträger wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Umstrittene Spiele

Die olympischen Spiele in Tokio stehen immer wieder unter heftigem Beschuss. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die Spiele in Tokio bereits von 2020 auf 2021 verschoben, doch auch heuer machte sich eine breite Masse für die Absage der Spiele stark. Bei den olympischen Spielen, die am 21.Juli beginnen, sind lediglich japanische Zuschauer erlaubt.