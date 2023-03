Bau des Athletendorfs in Paris verläuft nach Plan

Der Bau des olympischen Athletendorfs für die Sommerspiele 2024 in Paris liegt im Zeit- und Kostenrahmen. Das erklärten am Freitag die Organisatoren in der französischen Hauptstadt.

"Wir werden pünktlich und im Rahmen des Budgets liefern", sagte Etienne Thobois, Generaldirektor von Paris 2024. Er versprach zudem sichere Spiele. "In einem Jahr werden wir das Dorf übernehmen. Die Bauarbeiten werden im Jänner abgeschlossen sein", erklärte Thobois. "Die Idee war, ein Viertel zu bauen, das als olympisches Dorf genutzt wird, und nicht andersherum." In dem Viertel, das sich über die Vorstädte Saint Ouen, Saint Denis und L'Ile Saint Denis erstreckt, werden etwa 6.000 Menschen leben. "Die verschiedenen Gebäude hier werden eine unterschiedliche Endnutzung haben, einige werden Sozialwohnungen sein, andere werden Privatwohnungen sein, einige werden Büros sein, andere werden öffentliche Dienste sein", so Thobois. Auch auf Sicherheit wird viel Wert gelegt. "Es wird eine Polizeistation innerhalb des Dorfes geben. Es wird auch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Verkehrsmitteln geben."