Hauser jagt mit Staffel Sensation

Nach WM-Silber 2021 will unsere Mixed-Staffel heute bei Olympia nachlegen.

Beginnt Olympia für Österreich gleich mit einer Sensa­tion? Darauf sind heute ab 10 Uhr jedenfalls unsere Biathleten in der Mixed-Staffel aus. Schon im Vorjahr bei der WM in Pokljuka hatte unser Team kaum jemand auf der Rechnung. Als Außen­seiter überraschten Lisa Hauser und Co. dann aber mit Silber.

Trainer Fischer träumt heute sogar von Gold

„Wenn wir mit so wenig Nachladern wie geht durchkommen, dann könnten wir vielleicht noch eine größere Sensation schaffen“, glaubt Damen-Cheftrainer Markus Fischer heute an einen Olympia-Coup.

Für Hauser und Co. liegt die Latte also hoch. Neben der Massenstart-Weltmeisterin wurden Julia Schwaiger, Simon Eder und Felix Leitner für die Mixed-Staffel nominiert. Auf den Gold-Traum von Trainer Fischer gab es gemischte Reaktionen: „Das sind sehr optimistische Trainer, die wir da im Umfeld haben“, blieb Hauser zurückhaltend.

Optimistischer zeigte sich Olympia-Debütant Felix Leitner: „In der Staffel kann schon alles passieren. Ich wäre aber mit einer Bronzenen auch sehr, sehr zufrieden. Eine Medaille wäre richtig lässig“, schwärmte der 25-Jährige.

Der Fokus liegt in Peking freilich auf Hauser. Für die Teamleaderin steigt heute der erste von ins­gesamt sechs Bewerben. Sie freut sich drauf: „Die Mixed-Staffel ist ein guter Einstieg für mich.“ Mit einer Medaille hoffentlich auch ein guter Olympia-Einstieg für Österreich.