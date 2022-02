× Dieser Wettkampfort sorgt für Kopfschütteln

Kein Schnee, nur Kühltürme eines Kraftwerks. Der Austragungsort der Ski-Freestyle Bewerbe sorgt bei Olympia für Kopfschütteln.

Schnee ist nur auf der Piste zu sehen, zieht die Kamera und zeigt die Umgebung der Chance ist von einem "Winter-Wonderland" keine Spur. Mitten im Industriegebiet von Shijingshan befindet sich die Riesen-Rampe, auf der die Big-Air Bewerbe von Ski-Freestyle und Snowboard ausgetragen werden, auf Kunstschnee natürlich.

In den sozialen Netzwerken zieht der Austragungsort viele Lacher auf sich. Zumindest nachhaltig soll die Anlage sein. Auf dem Gelände sollen Wohnungen gebaut werden, auf der Rampe sollen ab Sommer Konzerte stattfinden und in den stillgelegten Kühltürmen des Kraftwerks sollen bald Hochzeiten stattfinden. Zudem soll die Anlage für chinesische Athleten zum Training und für Weltcups genutzt werden. Damit wäre die Rampe in Shijingshan die erste Permanentrampe der Welt.