Ramsauer in Buckelpisten-Quali ausgeschieden

Ski-Freestylerin Katharina Ramsauer ist am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Peking in der Qualifikation des Buckelpisten-Bewerbs in Zhangjiakou ausgeschieden.

Als Gesamt-29. blieb trotz einer leichten Verbesserung gegenüber dem ersten Lauf am Donnerstag das Finale der besten 20 außer Reichweite. Ramsauer erreichte 56,18 Punkte, für eine Qualifikation wären 67,76 Punkte notwendig gewesen. Ramsauer hatte am Donnerstag mit 55,76 Punkten als 24. die direkte Qualifikation für das Finale verpasst, die die besten zehn schafften. So musste die Salzburgerin in die zweite Qualifikation, bei der sich weitere zehn Athletinnen für das Finale qualifizieren konnten. "Ich weiß nicht warum, ich bin immer so nervös, dann verkacke ich die Sprünge", sagte Ramsauer enttäuscht im ORF-Interview in einer ersten Reaktion. "Es ist sicher mehr drinnen, wenn ich ein bisschen ruhiger wäre." "Irgendwie habe ich es nicht heruntergebracht", meinte die 26-Jährige. "Ich muss einfach ein bisschen ruhiger sein, und das kann ich mitnehmen aus diesem Event. Ich denke, dass mir die Erfahrung sehr viel gebracht hat für Italien in vier Jahren." Siegerin der Qualifikation am Sonntag wurde die Kanadierin Sofiane Gagnion mit 75,63 Punkten vor der Japanerin Kisara Sumiyoshi und der Australierin Sophie Ash. Qualifizieren konnten sich auch die US-Amerikanerin Kai Owens und die Kasachin Julia Galyschewa als 8. bzw. 9., die beide den ersten Lauf am Donnerstag ausgelassen hatten. Auch das machte das Ziel für Ramsauer nicht gerade einfacher. Die Medaillen-Entscheidung steht am frühen Sonntagnachmittag (MEZ) an.