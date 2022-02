Blech: ÖÖC- Rodlerinnen verpassen Medaille

Keine Medaille für Österreich beim Damen-Rodeln. Madeleine Egle verpasst Edelmetall als 4 jedoch hauchdünn.

Gold geht wie schon bei den Männern an Deutschland. Natalie Geisenberger siegt in der olympischen Rodelbahn. Für die Österreicherinnen ist es ein Wettkampf der verpassten Chancen. Alle der drei Athletinnen galt als Medaillenkandidatin, die durch die Fehler verlorene Zeit konnte im letzten Lauf nicht mehr wettgemacht werden. Madeleine Egle (4.) patzte in Lauf 1 und 3 und verspielte so jede Chance auf Edelmetall, sie wird Gesamtvierte. Lisa Schulte kommt ohne groben Fehler über die vier Läufe, eine Medaille war jedoch außer Reichweite (6.).

Hannah Prock, Tochter von Rodellegende Markus Prock, verpasste die Medaille schlussendlich (5.). Einen letzten Angriff der Österreicherinnen im vierten Lauf konnte die auf Platz Drei liegende Russin parieren. Silber holt die deutsche Anna Berreiter.

Das Ergebnis in der Übersicht

1. Natalie Geisenberger (GER) 3:53,454 Min.

2. Anna Berreiter (GER) +0,493 Sek.

3. Tatjana Iwanowa (ROC) +1,053

4. Madeleine Egle +1,355

5. Hanah Prock +1,370

6. Lisa Schulte (alle AUT) +1,431.

