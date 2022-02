Die Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Sonntag in den ersten Trainingsläufen bei den Olympischen Spielen in China jeweils Bestzeit aufgestellt.

Im Eiskanal von Yanqing verwiesen sie im ersten Lauf die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt auf Platz zwei (+0,022), im zweiten deren Landleute und Europameister Toni Eggert/Sascha Benecken (+0,140). Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Vierte und 16.