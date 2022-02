Herzig! Nora macht Sara happy

Morgen (12/13 Uhr) heben unsere Adler erstmals bei Olympia im Mixed-Team ab. Olympia-Pechvogel Sara Marita Kramer kann schon wieder lächeln.

Im Weltcup sind Mixed-Bewerbe bereits fixer Bestandteil, nun hat der Trend auch Olympia erreicht. Vier der sieben neuen Wettkämpfe in Peking sind Team-Wettkämpfe mit Frauen und Männern. So kommen heute (ab 12 Uhr im Sport24-Olympia-Ticker) auch unsere Skisprung-Stars zu ihrer olympischen Premiere im Mixed-Team. Erst Ende Jänner wurde Österreich in dieser Disziplin im Weltcup in Willingen Dritter.

Kramer tröstet sich mit süßem Hundewelpen

Allerdings war da noch Sara Marita Kramer dabei und hatte maßgeblichen Anteil am Stockerlplatz. Bei Olympia ist die 20-Jährige nach ihrem Corona-Drama zum Zuschauen verdammt. Daheim spendet ihr ein süßes Fellknäuel Trost: die kleine Hündin Nora. Auf Instagram verzücken die Kramer-Schwestern mit Kuschel-Bildern! Da fällt Sara Marita das Daumendrücken für ihre Teamkollegen im Mixed sicher noch leichter.