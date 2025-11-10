Aufrecht und stark – Training für Rücken und Schultern

Der perfekte Start in einen Tag – gezielte Übungen mit einem elastischen Fitnessband für einen kraftvollen und beweglichen Oberkörper.

In der achten Folge von Stark in den Tag zeigen uns Host Matthias Göth und , gezielte Übungen für den Oberkörper, um den Rücken zu kräftigen und die Schultern zu stabilisieren.

1. Seitliches Schulterheben (Band Pull Apart)

Basis (B: leicht):

Halte ein leichtes Gummiband auf Schulterhöhe vor dem Körper, Arme gestreckt. Ziehe das Band langsam auseinander, bis die Arme seitlich gestreckt sind. Dann kontrolliert zurückführen.

Fortgeschritten (F: mittel):

Verwende ein stärkeres Band oder spanne es fester. Achte auf gleichmäßige Bewegung und kontrollierte Spannung über den gesamten Bewegungsweg.

Progression (P: langsam halten):

Halte die Endposition mit gespannten Armen seitlich für 2–3 Sekunden, bevor du langsam in die Ausgangsposition zurückkehrst.

2. Reverse Fly am Band

Basis (B: leicht):

Befestige das Gummiband auf Brusthöhe. Halte die Enden in beiden Händen, Arme leicht gebeugt. Ziehe die Arme seitlich nach hinten, bis die Schulterblätter sich zusammenziehen.

Fortgeschritten (F: kräftig):

Nutze ein stärkeres Band oder tritt etwas weiter zurück, um mehr Spannung zu erzeugen. Führe die Bewegung mit bewusstem Zug aus.

Progression (P: kurze Pause oben):

Halte die Endposition 1–2 Sekunden, spanne die Rückenmuskulatur bewusst an und kehre dann langsam in die Ausgangsposition zurück.

3. Kobra Haltung (Cobra Hold)

Basis (B: kurz halten):

Lege dich auf den Bauch, Hände unter die Schultern. Hebe den Oberkörper leicht an, ohne den unteren Rücken zu überstrecken und halte die Position kurz.

Fortgeschritten (F: lang):

Halte die aufgerichtete Position länger (5–10 Sekunden). Achte auf eine offene Brust und entspannte Schultern.

Progression (P: mit Rotation):

In der gehaltenen Position drehst du den Oberkörper abwechselnd leicht nach rechts und links, um die seitliche Rumpfmuskulatur zu aktivieren.

4. Schulterblatt Liegestütz (Scapula Push-up)

Basis (B: an Wand):

Stelle dich etwa einen halben Meter von der Wand entfernt auf. Stütze dich mit den Händen an und lasse nur die Schulterblätter langsam nach hinten „einsinken“, ohne die Arme zu beugen – dann wieder aktiv nach vorne drücken.

Fortgeschritten (F: am Boden):

Gehe in die Liegestützposition auf Händen und Zehen. Bewege nur die Schulterblätter – ohne Armbeugung – und halte den Rumpf stabil.

Progression (P: mit Band):

Lege ein Gummiband um den oberen Rücken und halte die Enden mit den Händen fest. Das Band erhöht den Widerstand bei der aktiven Schulterblattbewegung.